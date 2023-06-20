Определена причина появления муссонных дождей в Азии

Earth-Science Reviews: поднятие горных хребтов определило картину современных муссонов

Ученые Экс-Марсельского университета во Франции определили, что муссоны возникли на Земле от 66 до 23 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth-Science Reviews.

Муссоны представляют собой атмосферную циркуляцию, которая характеризуется фазой сильных, но кратковременных дождей. В Южной и Восточной Азии муссоны зависят от сочетания атмосферных и океанографических условий, в том числе горных поясов. Фаза дождей происходит из-за разницы температур между сушей и морем, поскольку летом земля прогревается быстрее, чем вода. Испарившаяся влага поднимается вверх, конденсируется и выпадает в виде дождя. Зимой же над континентом устанавливаются более засушливые условия.

В новом исследовании было показано, что муссонная циркуляция возникла в палеогене, когда наблюдалось сильное потепление климата. Исследователи проанализировали 20 моделей палеоклимата от позднего эоцена до позднего миоцена, примерно от 40 до 8 миллионов лет назад. Оказалось, что поднятие и формирование ряда горных хребтов на протяжении тысячелетий определило картину современных муссонов. К этим геологическим факторам относятся восточноафриканские и анатолийско-иранские горные хребты, а также Аравийский полуостров.

Высота горных поясов или других форм рельефа, таких как засушливые пыльные плато, повлияла на усиление континентальности, то есть лето становилось более жарким, а зима — более холодной и засушливой. Это, в свою очередь, повлияло на интенсивность смоделированных исторических муссонов.

Модели предполагают, что в позднем эоцене засушливый регион, характеризующийся уровнем осадков 500 миллиметров в год, простирался за пределы северной Индии, в то время как в южной Индии наблюдались высокие уровни годовых осадков, которые, как предполагается, превышали 3000 миллиметров в год (аналогично современным годовое количество осадков). Затем засушливость постепенно распространилась на Аравию и северную Африку, сместив влажный климатический пояс дальше в южную Азию. По мере того как горный пояс продолжал формироваться, каждое поднятие поверхности вызывало широтный сдвиг пояса муссонов на 4-5 градусов к северу, в сторону Китая и Японии.

