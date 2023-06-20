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15:10, 20 июня 2023Мир

В Евросоюзе признали нехватку ресурсов для производства боеприпасов

Глава евродипломатии заявил о нехватке материалов для производства боеприпасов в Евросоюзе

Фото: West Asia News Agency / Reuters

В Евросоюзе существует нехватка материалов для расширения производства боеприпасов. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — сказал он, отметив растущую важность импорта необходимых материалов в Евросоюз для наращивания производства европейских оборонных предприятий.

Ранее военные круги в Брюсселе поставили под сомнение реализацию плана, в рамках которого собирались передать Украине 1 миллион снарядов калибра 155 миллиметров. План, по которому 17 стран Евросоюза и Норвегия хотели отправить Украине боеприпасы, может не сработать, так как снаряды могут быть не собраны в течение года.

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    Глеб Бажуткин
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