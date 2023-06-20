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19:37, 20 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского посетовали на нейтралитет Израиля по отношению к Украине

Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль за нейтралитет в конфликте на Украине

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к конфликту в республике. Об этом он заявил в беседе с израильскими журналистами, сообщает радиостанция «Кан».

Он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину, чтобы «заявить о своей поддержке» Киева, и «помочь в защите от иранских беспилотников». «Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — задался вопросом Ермак.

Глава офиса Зеленского также назвал Израиль «наиболее нейтральной среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной», раскритиковав нынешнюю дружбу Киева с Тель-Авивом. «Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти», — пояснил он.

Ранее супруга украинского лидера Елена Зеленская сообщала о встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его женой Михаль. Она поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество.

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    Георгий Нестеров
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