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15:01, 19 июня 2023Бывший СССР

Жена Зеленского встретилась с президентом Израиля

Елена Зеленская встретилась с президентом Израиля Герцогом и его женой

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала в своем Telegram-канале, что встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его женой Михаль.

«Начала свой визит в Израиль со встречи с президентской четой», — сообщила она, выложив совместное фото. Первая леди Украины добавила, что сотрудничает с Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью.

Зеленская поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество.

О планах супруги украинского президента посетить Израиль 11 июня сообщало издание The Times of Israel.

16 мая Елена Зеленская прилетела в Южную Корею, где встретилась с главой республики Юн Сок Елем. Пресс-секретарь президента Ли До Ун рассказал, что первая леди выразила надежду на помощь Сеула в виде нелетального военного оборудования.

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    Алина Гончарова
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