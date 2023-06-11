Жена Зеленского посетит Израиль

Первая леди Украины Елена Зеленская посетит Израиль, где встретится с супругой Герцога

Первая леди Украины Елена Зеленская посетит Израиль на следующей неделе. Об этом пишет издание The Times of Israel.

По данным издания, жена президента Украины встретится с супругой президента Израиля Михаль Герцог. Однако на данный момент украинское посольство в Израиле не подтвердило точную дату визита Зеленской в страну.

16 мая жена Зеленского прилетела в Южную Корею, где встретилась с главой республики Юн Сок Елем. Пресс-секретарь президента Ли До Ун рассказал, что Зеленская выразила надежду на помощь Сеула в виде нелетального военного оборудования.

До этого первая леди Украины присутствовала на коронации британского монарха Карла III.