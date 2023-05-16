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13:50, 16 мая 2023Мир

Жена Зеленского встретилась с президентом Южной Кореи

Жена Зеленского прилетела в Южную Корею и встретилась с президентом Юн Сок Ёлем

Фото: South Korea Presidential Office / AP

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена прилетела в Южную Корею, где встретилась с главой республики Юн Сок Ёлем, передает Yonhap.

Политик заверил супругу украинского лидера, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

Пресс-секретарь президента Ли До Ун рассказал, что Зеленская выразила надежду на помощь в виде нелетального военного оборудования, в частности для обнаружения и обезвреживания мин, а также на передачу украинской стороне машин скорой помощи.

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Виктория Кондратьева
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