Жена Зеленского встретилась с президентом Южной Кореи

Жена Зеленского прилетела в Южную Корею и встретилась с президентом Юн Сок Ёлем

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена прилетела в Южную Корею, где встретилась с главой республики Юн Сок Ёлем, передает Yonhap.

Политик заверил супругу украинского лидера, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

Пресс-секретарь президента Ли До Ун рассказал, что Зеленская выразила надежду на помощь в виде нелетального военного оборудования, в частности для обнаружения и обезвреживания мин, а также на передачу украинской стороне машин скорой помощи.