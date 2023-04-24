Президент Южной Кореи поставит Украине летальное оружие при одном условии

Bloomberg: поставка Южной Кореей оружия Киеву будет зависеть от российских атак

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль указал, что его правительство готово изменить свою политику в отношении поставок оружия Киеву при условии «усиления российский атак на мирных жителей». Об этом пишет Bloomberg.

«В офисе Юна заявили, что любое решение об отправке смертоносной помощи зависит от того, насколько далеко Россия зайдет в усилении нападений на мирных жителей», — указали в агентстве. Также отмечается, что президент Южной Кореи должен встретиться с лидером США Джо Байденом в рамках государственного визита 26 апреля. Политики обсудят вопросы безопасности и экономического сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможных поставках оружия на Украину. Она предупредила, что такие шаги крайне негативно скажутся на отношениях с теми странами, которые их предпринимают. Кроме того, позиция государств по этому вопросу будет учитываться при обсуждении Россией вопросов, «затрагивающих коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти об урегулировании ситуации на Корейском полуострове.