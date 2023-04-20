МИД России оценил возможные поставки оружия из Южной Кореи на Украину

МИД России назвал возможные поставки оружия из Южной Кореи на Украину антироссийским актом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия на Украину. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — подчеркнула Захарова. Она предупредила, что такие шаги крайне негативно скажутся на отношениях с теми странами, которые их предпринимают. Кроме того, позиция государств по этому вопросу будет учитываться при обсуждении Россией вопросов, «затрагивающих коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти об урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Ранее Юн Сок Ель допустил возможность того, что Сеул станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины, или же будут зафиксированы грубые нарушения законов войны.