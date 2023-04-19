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05:24, 19 апреля 2023Мир

Президент Южной Кореи допустил возможность поставок оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью Reuters допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

Южнокорейский лидер впервые с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине заявил, что Сеул может решиться на передачу Киеву вооружений в том случае, если на Украине будут зафиксированы факты масштабных нападений на мирных жителей или грубых нарушений законов войны. По его словам, тогда Южная Корея не сможет настаивать лишь на гуманитарной помощи Украине.

Ранее глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы в селе Васильевка. Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военные поразили несколько украинских объектов. При попытке отразить удары несколько ракет противовоздушной обороны (ПВО) С-300 упали вблизи объектов инфраструктуры, в том числе повредили здание школы.

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Марина Совина
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