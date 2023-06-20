В России создадут приложение для помощи онкобольным и их близким

В России появится приложение для смартфонов с психологической помощью онкобольным

В России появится приложение для смартфона, созданное для помощи онкобольным и их близким. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Известно, что в приложении специалисты предоставят полную и достоверную информацию об онкологических заболеваниях, а также окажут психологическую помощь людям, которые столкнулись с данным диагнозом. Кроме того, помощь психолога станет доступна членам семьи и друзьям пациента. Отмечается, что запуск приложения намечен на конец 2023 года.

Среди прочего сервис будет рассказывать о последовательности действий в ходе лечения и давать подробную информацию о существующих клиниках и врачах. Помимо этого, пользователям станет доступен удобный функционал для ведения дневника болезни, отслеживания симптомов, приема лекарств и общего состояния организма.

«Самая частая проблема столкнувшихся с болезнью — отсутствие структурированной информации и четкого плана действий. Наше приложение будет решать эти проблемы. Мы уже заручились поддержкой врачей-онкологов и психологов, которые готовы сотрудничать с приложением и развивать его», — заключила продюсер и основательница проекта Софья Митрофанова.

В мае сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 июня решили запустить цикл благотворительных мероприятий «КультProСвет».