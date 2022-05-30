В Нижнем Новгороде запустят новый благотворительный проект

В Нижнем Новгороде в рамках проекта «КультProСвет» расскажут о различных видах искусства

В Нижнем Новгороде 1 июня запустят цикл благотворительных мероприятий «КультProСвет». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Так, в рамках инициативы подопечным нескольких благотворительных фондов расскажут о различных видах искусства, народных промыслах и редких музыкальных инструментах.

Первый концерт состоится в усадьбе Рукавишниковых — для подопечных фонда «Жизнь без границ» проведут экскурсию и расскажут об известных жителях города и важных исторических событиях.

Проект реализуется совместно с Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником и Нижегородским музыкальным училищем имени М. А. Балакирева.

Ранее в марте в Нижнем Новгороде прошел благотворительный аукцион «Добродетели в сандалиях» — жителям города предложили избавиться от старых вещей. Вырученные от продажи деньги были переведены местному фонду «Время РАСсвета».