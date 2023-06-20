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21:01, 20 июня 2023Мир

Среди спасенных русскими моряками в Греции обнаружили торговцев людьми

HSG: среди спасенных экипажем ВМФ РФ в Средиземном море оказались торговцы людьми

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Среди спасенных экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» у берегов Греции обнаружили обвиняемых в нелегальной перевозке мигрантов и торговле людьми. Об этом пишет РБК со ссылкой на Греческую береговую охрану (HSG).

По прибытии спасенных полиция арестовала троих иностранцев. Их уже привлекли к уголовной ответственности за нарушение нескольких законов, в том числе о запрете торговле людьми и участии в преступной организации. По информации HSG, эти люди организовывали нелегальную перевозку других находившихся на судне иностранцев из Турции в Италию. Греческие правоохранительные органы также проверяют все связи арестованных с другими членами преступных организаций.

Ранее стало известно о спасении русскими моряками 68 пассажиров яхты «Авалон», потерпевшей бедствие в Средиземном море. Минобороны России уточнило, что корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Сообщалось, что потерпевшая бедствие яхта следовала под флагами Греции и Германии, но национальность пассажиров не сообщалась.

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    Виктория Кондратьева
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