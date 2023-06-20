Пьяный россиянин заявил о бомбе на борту самолета и угодил в полицию

Shot: летевший из Петербурга в Москву пассажир заявил о бомбе на борту и угодил в полицию

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения заявил о бомбе на борту самолета и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июня, в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Москву. Отмечается, что 49-летний пьяный пассажир перед вылетом решил сообщить бортпроводнику, что у него в ручной клади находится взрывчатое вещество.

В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции петербургского аэропорта. Рейс задержали почти на три часа. Никакой взрывчатки в ручной клади россиянина обнаружено не было.

Ранее опоздавший на рейс авиакомпании JetBlue недовольный пассажир сообщил, что на борту самолета может находиться бомба. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба обнаружена не была.

