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00:50, 20 июня 2023Экономика

Российские рестораны подняли цены в июне

«Известия»: российские рестораны подняли цены в июне на 10%

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федерацию отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).

По информации издания, это связано с ростом стоимости импортных продуктов. Подорожание по некоторым категориям доходит до 35 процентов, уточнили рестораторы.

Вице-президент ФРиО, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов отметил, что повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой, цены на которую подняли на 20 процентов.

Владелец Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер информацию подтвердил и назвал очевидным рост цен на зарубежные продукты.

Представитель отдела закупок Novikov Group (рестораны Fарш, «Магадан», Valenok, «Клево» и др.) Елена Шаргородская подчеркнула, что оливковое масло за год уже подорожало на 34 процента, рыба — на 25 процентов, морепродукты — в среднем на 14 процентов.

Ранее стало известно, что с 26 июня «Вкусно — и точка» повысит цены на 5-8 процентов почти на все меню из-за подорожавших ингредиентов и проблем с логистикой.

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    Юлия Мискевич
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