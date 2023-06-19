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09:54, 19 июня 2023Экономика

«Вкусно — и точка» повысит цены почти на все

Mash: «Вкусно — и точка» повысит цены на 5-8% из-за проблем с ингредиентами и логистикой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С 26 июня «Вкусно — и точка» повысит цены на 5-8% почти на все меню из-за подорожавших ингредиентов и проблем с логистикой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость чизкейка в ресторанах сети вырастет со 175 до 185 рублей. Обычные круассаны подорожают с 99 до 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 рублей. Изменение цен не затронет только напитки, сообщает Mash.

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    Вячеслав Агапов
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