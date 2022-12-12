«Вкусно — и точка» повысит цены

Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев: сеть повысит цены в 2023 году

Сеть «Вкусно — и точка» планирует в 2023 году повысить цены, но намерена делать это аккуратно, заявил гендиректор компании Олег Пароев. Его слова приводит РИА Новости.

«На следующий год у нас есть планы по изменению цен, но, как всегда, мы будем стараться делать это крайне аккуратно, потому что для нас очень важно, чтобы наши потребители продолжали к нам приходить», — пояснил он. Пароев также добавил, что уже были подняты цены на отдельные позиции — они были «подровнены под реалии рынка».

Также Пароев анонсировал появление в меню «Вкусно — и точка» аналога «Бигмака» под названием «Биг хит», он появится в меню в феврале 2023 года.

Кроме того, «Вкусно — и точка» рассматривает возможность продажи франшизы и выхода бренда на рынки стран СНГ, где нет «Макдоналдс». Среди таких стран — Армения, Узбекистан и Киргизия. При этом в Казахстане сеть работать не будет из-за условий договора с брендом «Макдоналдс».