Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:37, 12 декабря 2022Экономика

«Вкусно — и точка» повысит цены

Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев: сеть повысит цены в 2023 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сеть «Вкусно — и точка» планирует в 2023 году повысить цены, но намерена делать это аккуратно, заявил гендиректор компании Олег Пароев. Его слова приводит РИА Новости.

«На следующий год у нас есть планы по изменению цен, но, как всегда, мы будем стараться делать это крайне аккуратно, потому что для нас очень важно, чтобы наши потребители продолжали к нам приходить», — пояснил он. Пароев также добавил, что уже были подняты цены на отдельные позиции — они были «подровнены под реалии рынка».

Также Пароев анонсировал появление в меню «Вкусно — и точка» аналога «Бигмака» под названием «Биг хит», он появится в меню в феврале 2023 года.

Кроме того, «Вкусно — и точка» рассматривает возможность продажи франшизы и выхода бренда на рынки стран СНГ, где нет «Макдоналдс». Среди таких стран — Армения, Узбекистан и Киргизия. При этом в Казахстане сеть работать не будет из-за условий договора с брендом «Макдоналдс».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Жена Бута рассказала о состоянии мужа
Москвичи начали массово регистрировать права собственности онлайн
Соперник Анкалаева изменил мнение об исходе их боя
Эмили Блант рассказала о прозвище от Тома Круза на съемках «Грани будущего»
Московского депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество
Психолог перечислила четыре признака трудоголизма
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Россиянин выбросил с 17-го этажа мешавшую ему лаем таксу соседа и попал на видео
В десятках домов ухудшилось отопление из-за утечки в Подмосковье
Единственный танкер с нефтью из России прошел Босфор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.