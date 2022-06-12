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В Москве под возглас «поехали!» открыли преемника «Макдоналдса»

Российский преемник «Макдоналдса» ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Москве на Пушкинской площади под возглас «поехали!» открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса», передает корреспондент «Ленты.ру».

Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Ранее новый владелец «Макдоналдса» в России бизнесмен Александр Говор раскрыл подробности перезапуска ресторанов фастфуда. Он заявил, что на территории страны планируется открывать до 80 новых ресторанов сети в неделю.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек. Причиной для такого развития событий стали события на Украине, которые привели к гуманитарному кризису

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Варвара Кошечкина
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