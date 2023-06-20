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17:28, 20 июня 2023Ценности

Россиянам раскрыли причины популярности оверсайз-одежды

Психолог Мария Данина: одежда оверсайз может отражать замкнутость или усталость человека

Фото: Mukuko Studio / Unsplash

Российский психолог Мария Данина раскрыла причины популярности оверсайз-одежды. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

В первую очередь эксперт объяснила выбор просторных нарядов их комфортом и универсальностью. Так, получится создавать многослойные образы с данными вещами в холодную погоду и носить их при изменении параметров фигуры, пояснила специалистка. Кроме того, покупать подобные предметы гардероба могут из-за модных тенденций, приверженности некоторым субкультурам или демонстрации небрежности и сосредоточенности на других аспектах жизни, а не на внешнем виде.

В то же время оверсайз предпочитают те, кто стремится посредством одежды спрятаться от окружающего мира. Данные изделия могут отражать замкнутость или усталость человека.

Ранее в июне российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал популярный стиль одежды, который россияне разлюбили в 2023 году. По словам специалиста, камуфляж, тема милитари и защитные мотивы, которые характеризуются использованием элементов военного снаряжения, больше не находят отклика у жителей страны.

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    Алина Гостева
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