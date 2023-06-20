В США заявили о слежке за перешедшим на сторону ЦРУ экс-полковником СВР

NYT: мексиканец Кабрера-Фуэнтес следил за бежавшим в США полковником СВР Потеевым

Мексиканский ученый Гектор Алехандро Кабрера-Фуэнтес, работавший в Казани, по указанию российских спецслужб следил за бежавшим в США и перешедшим на сторону ЦРУ бывшим полковником Службы внешней разведки (СВР) России Александром Потеевым в 2020 году. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) cо ссылкой на трех бывших американских официальных лиц.

По данным источников газеты, в мае 2019 года, когда мексиканец приехал в Россию, с ученым связался некий российский чиновник который намекнул, что поможет с выездом его жене-россиянке, которой ранее не позволили выехать из страны. Взамен он потребовал от ученого снять квартиру недалеко от Майами-Бич, где жил Александр Потеев, найти его автомобиль и передать данные о нем России.

Фуэнтес не смог выполнить задание, поскольку его заметила охрана и попросила покинуть территорию, а инцидент записала наружная камера видеонаблюдения. Два дня спустя его задержали при попытке вылететь в Мексику, после ареста он сообщил о полученном задании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данные газеты о якобы готовящемся российскими спецслужбами покушении на бежавшего полковника СВР, поскольку «не понимает, о чем там идет речь».

Потеева заочно приговорили к 25 годам тюрьмы за шпионаж и выдачу гостайны в 2011 году. Суд постановил, что начальник 4-го отдела управления «С» СВР Потеев на протяжении 10 лет сотрудничал с ЦРУ и передал спецслужбам США сведения, которые привели к раскрытию группы засекреченных агентов СВР.