Блогерша показала простой способ удалить пятна от дезодоранта и пота с одежды

Блогерша Линси Кромби: удалить пятна пота с одежды поможет жидкий стиральный порошок

Специалист по уборке и уходу за домом, блогерша Линси Кромби из Великобритании с никнеймом @lynsey_queenofclean показала простой способ удалить пятна от дезодоранта и пота с одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте

Автор книг и эксперт на шоу This Morning заявила, что справиться с данной проблемой поможет жидкий стиральный порошок. Так, потребуется вывернуть наизнанку испачканные предметы гардероба, обильно сбрызнуть их холодной водой и нанести указанное средство на пятна. Затем следует потереть загрязненную область зубной щеткой и подождать 15-20 минут, после чего вещи можно отправить в стиральную машину.

В заключение инфлюэнсерша посоветовала посушить одежду на солнце. Она объяснила свою рекомендацию тем, что ультрафиолет является естественным дезинфицирующим средством.

В мае блогерша Николь Жак раскрыла простой способ удалить пятна от травы с белой одежды. По словам инфлюэнсерши, справиться с данной проблемой поможет раствор из трех ингредиентов. Так, следует смешать две части перекиси водорода и одну часть жидкости для мытья посуды, добавив чайную ложку соды.