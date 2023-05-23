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19:40, 23 мая 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от травы с одежды

Блогерша Николь Жак: удалить пятна от травы с белой одежды поможет перекись водорода

Кадр: @itsnicolejaques

Блогерша Николь Жак раскрыла простой способ удалить пятна от травы с белой одежды. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам инфлюэнсерши, справиться с данной проблемой поможет раствор из трех ингредиентов. Так, следует смешать две части перекиси водорода и одну часть жидкости для мытья посуды, добавив чайную ложку соды. Полученный состав потребуется поместить в бутылку с распылителем и нанести на загрязненную ткань. После чего, согласно рекомендациям эксперта, необходимо потереть пятно зубной щеткой и подождать полчаса.

По истечении указанного времени предмет гардероба должен быть постиран в стиральной машине и высушен на солнце, заключила автор поста.

В апреле блогерша Имаан Дух раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что на ее футболке остались пятна от еды из ресторана, и посоветовала справляться с возникшей проблемой посредством сухого шампуня.

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Алина Гостева
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