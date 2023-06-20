Полиция популярной курортной страны предостерегла туристов от воров-отравителей

Полиция Пхукета предупредила о пытающихся отравить туристов на пляжах ворах

Полиция тайского острова Пхукет предостерегла туристов от воров, пытающихся отравить отдыхающих на пляжах. Об этом пишет The Phuket News.

Правоохранители популярной курортной страны предупредили туристов, чтобы они остерегались людей, предлагающих им марихуану, поскольку они рискуют быть ограбленными ворами-отравителями. По данным издания, подобный инцидент произошел 16 июня на пляже Freedom Beach.

К отдыхающим из города Чиангмай подошли два приветливых молодых человека — один был похож на слепого, а второй нес сумку с мороженым — и сказали, что хотят вместе покурить. Туристы согласились на щедрое предложение, после чего у одного из них стало сильно колотиться сердце, а затем он начал терять сознание.

На помощь путешественникам пришел неравнодушный посетитель пляжа, оказавшийся неподалеку. Он вызвал скорую и удостоверился, что ценные вещи мужчин остались целы. Позже пострадавший признался, что согласился покурить марихуану, так как испугался, что новые приятели будут его дразнить, если он откажется.

Ранее российские туристы, отдыхающие на курортах Таиланда, столкнулись с необъяснимой «неудержимой диареей», из-за которой не могут покинуть свои дома. Врачи предположили, что причиной может быть норовирус, имеющий такие же симптомы. Однако позже власти страны объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге на острове Пхукет.

