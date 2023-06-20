Рабочая группа в парламенте поставила точку в вопросе передачи Крыма УССР

Константинов: рабочая группа не нашла оснований передачи Крыма из РСФСР в УССР в 1954 году

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было ни одного основания. Об этом сообщил глава парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства», — пояснил он.

Политик добавил, что в том числе опровергается и версия необходимости передачи Крыма для восстановления после Великой Отечественной войны. Он объяснил это тем, что, согласно статистике, экономика полуострова была полностью восстановлена до 1954 года.

Константинов отметил, что отменить действие актов 1954 года невозможно, однако вполне реально констатировать ничтожность этих документов.

В мае глава парламента полуострова назвал незаконной передачу полуострова УССР. По словам Константинова, Крым «никогда не покидал состава России, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м».

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев.