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08:10, 20 мая 2023Россия

В Крыму назвали незаконной передачу полуострова УССР

Глава парламента Крыма Константинов: передача полуострова УССР в 1954 году была незаконной

Фото: В. Руйкович / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал незаконной передачу полуострова УССР в 1954 году. Его слова передает РИА Новости.

По словам Константинова, Крым «никогда не покидал состава России, границы которой не менялись в 1954 года, а значит и в 2014-м». «То есть, процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что нарушения «настолько грубы и вопиющи», что на полуострове до сих пор «задаются вопросом, как такое могло произойти». «Но это произошло», — констатировал он. В частности, парламентарий отметил, что Верховные Советы республик не принимали решения о передаче территорий. Кроме того, после передачи границы союзных республик не были обсуждены и обозначены, а референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР, проведены не были. «Все это — только небольшая часть тех нарушений, которые были допущены», — заключил он.

Ранее Владимир Константинов заявил, что президиум инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР.

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев. После распада Советского Союза полуостров остался в составе Украины. В марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине, Крым вошел в состав России.

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Марина Совина
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