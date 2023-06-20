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12:38, 20 июня 2023Культура

Сара Джессика Паркер назвала интересным появление Ким Кэтролл в «И просто так»

Сара Джессика Паркер назвала интересным появление Ким Кэтролл в сериале «И просто так»

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер назвала интересным появление ее коллеги Ким Кэтролл в сериале «И просто так» — продолжении «Секса в большом городе». Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка рассказала, что возвращение Кэтролл к роли Саманты Джонс было «действительно веселым, захватывающим и, безусловно, вызывающим ностальгию», а также призналась, что для нее это событие стало радостным.

О том, что 66-летняя Ким Кэтролл появится во втором сезоне «И просто так» стало известно в начале июня этого года. Отмечается, что актриса не пересекалась со своими бывшими коллегами по «Сексу в большом городе» на съемочной площадке, а снималась отдельно.

Позже источники рассказали об условиях, которые озвучила Кэтролл для того, чтобы вернуться к роли Саманты Джонс.

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    Анастасия Астахова
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