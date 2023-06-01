Сыгравшая Саманту Джонс актриса появится в продолжении «Секса в большом городе»

Сыгравшая Саманту Джонс актриса Кэтролл появится в продолжении «Секса в большом городе»

Англоканадская актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в сериале «И просто так» — продолжении «Секса в большом городе». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, артистка появится в одной сцене в финале второго сезона шоу. Детали сюжета проекта не раскрываются, однако известно, что Саманта Джонс не будет взаимодействовать с другими героинями сериала.

Отмечается, что Ким Кэтролл может еще раз принять участие в съемках продолжения «Секса в большом городе», если шоу будет продлено на третий сезон.

В мае прошлого года исполнительница роли Саманты Джонс заявила о том, что узнала о съемках «И просто так» из социальных сетей, а также добавила, что ее не приглашали сниматься в проект.

Ранее в сети вышел тизер-трейлер второго сезона сериала. По сюжету многосерийного проекта, героиня актрисы Сары Джессики Паркер вернется к журналистской деятельности. В шоу расскажут, как на компании 50-летних подруг отразились соцсети и пандемия COVID-19.

Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на стриминговом сервисе Max 22 июня и будет состоять из 11 эпизодов.