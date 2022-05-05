Ким Кэтролл высказалась о продолжении «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл заявила, что проект «Секс в большом городе» не нуждается в продолжении

Канадская актриса Ким Кэтролл высказалась о продолжении сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает Variety.

Исполнительница роли Саманты Джонс заявила, что этот проект не нуждается в сиквеле. При этом она призналась, что не смотрела новые серии шоу. «Это великая мудрость — знать, когда остановиться», — считает Кэтролл.

Актриса рассказала, что ее не приглашали принять участие в продолжении. О новом проекте она узнала из социальных сетей, но подчеркнула, что не хотела бы сниматься в нем. Артистку также удивило, что в сиквеле «И просто так» ее персонаж фигурирует в разговорах других героев, но не появляется в кадре.

«Это странно, не так ли? Я не знаю, как к этому относиться», — отметила она.

Оригинальный сериал «Секс в большом городе» выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году, он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В сиквеле к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

23 марта стало известно, что продолжение сериала получит второй сезон. Руководство стриминг-сервиса HBO Max приняло такое решение из-за успеха сиквела.