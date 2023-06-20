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22:05, 20 июня 2023Бывший СССР

Российский журналист рассказал об обысках СБУ в квартире родителей

Российский журналист рассказал, что СБУ приходила с обысками в дом к его родителям

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) приходила с обыском в квартиру родителей внештатного автора РИА Новости Сергея Савчука, которому в Киеве предъявили обвинения якобы в пропаганде войны. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил журналист, сотрудники СБУ приходили с обыском в дом родственников еще в апреле. Тогда они изъяли планшет и ноутбук. Автор уточнил, что родители живут на территории западной Украины в городе Хмельницком. Он добавил, что СБУ интересовалась местонахождением журналиста. Савчук уточнил, что не был дома десять лет.

«Поскольку меня разыскивают за мою публицистическую деятельность, они искали различные электронные носители», — рассказал он. Кроме квартиры, сотрудники СБУ обыскали и частный дом родителей.

В отношении Савчука на Украине возбуждено уголовное дело. Во вторник, 20 июня, против него предъявили обвинение в якобы имевшей место пропаганде войны.

Ранее СБУ предъявила обвинения в пропаганде войны священнику Русской православной церкви Андрею Ткачеву.

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    Марина Совина
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