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09:28, 20 июня 2023Из жизни

Мужчина принял сепсис за простуду и перенес ампутацию обеих ног

Daily Mirror: британец перепутал простуду с сепсисом и перенес ампутацию ног

Фото: Duangnapa Kanchanasakun / Shutterstock / Fotodom

Житель британского города Террифф, графство Абердиншир, принял начавшийся у него сепсис за простуду и вынужден был перенести ампутацию обеих ног. Об этом сообщает Daily Mirror.

В марте Мэтью Хикс почувствовал себя нездоровым. Мужчина перепутал свое состояние с простудой и принял парацетамол. Но его жена Рэйчел решила перестраховаться и вызвала скорую помощь. В больнице врачи обнаружили у пациента сепсис, стрептококк группы А и пневмонию в правом легком. У мужчины начали отказывать внутренние органы. Чтобы спасти Хиксу жизнь, врачи ввели его в искусственную кому.

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Когда спустя две недели британец очнулся, доктора сообщили ему, что кровь перестала поступать к его ногам и им придется ампутировать обе ноги ниже колена. Хикса выписали из больницы через 12 недель после операции. Его очень поддерживают жена и трехлетняя дочь: она называет отца своим супергероем.

Из-за тяжелого сепсиса сердце британца теперь функционирует всего на 34 процента.

Мужчина рассказал, что его взгляд на жизнь кардинально изменился после пережитого. Теперь он планирует уделять больше времени семье и наслаждаться жизнью.

Родственники и друзья организовали сбор средств, чтобы сделать сад семьи доступным для Хикса. Им удалось собрать более 16 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 45-летний житель английского города Ашингтон, графство Нортумберленд, лишился обеих ног после того, как случайно поранил руку. Он порезался во время работы с машиной для измельчения картона, после чего врачи выявили у него сепсис.

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    Алиса Дмитриева
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