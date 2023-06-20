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16:31, 20 июня 2023Бывший СССР

Партия «Шор» пообещала продолжать протесты

Глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор пообещал продолжать протесты в Молдавии

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Глава оппозиционной партии «Шор» Илан Шор пообещал продолжить протесты в Молдавии, передает РИА Новости.

«Безусловно, протесты против режима Майи Санду продолжатся по всей стране. Да, мы не будем бросать "коктейли Молотова", как это любят на Западе, но будем идти вперед к своей цели», — сказал политик.

Он пообещал, что партия сконцентрируется на выборах в местные органы власти, чтобы «оставить партии власти пять процентов». По его словам, «Шор» хочет показать, что Запад и Санду не имеют права управлять страной и потребовать проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

19 июня Конституционный суд (КС) Молдавии признал деятельность партии «Шор» незаконной, а глава КС Николая Рошки заявил, что объединение считается распущенным уже на момент оглашения решения.

Иск о признании неконституционности партии «Шор» молдавское правительство подало в начале мая. Лидер политической силы Илан Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы, вице-председатель и депутат Марина Таубер находится под домашним арестом.

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