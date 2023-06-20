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17:22, 20 июня 2023Силовые структуры

Сбежавшего со службы в прошлом году российского контрактника задержали

В Петербурге задержали сбежавшего со службы в октябре 2022 года 33-летнего контрактника

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего контрактника Сергея Симонова, который сбежал из воинской части в Наро-Фоминске 9 октября 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В прошлом году мужчина скрылся в неизвестном направлении. Его объявили в федеральный розыск, однако поймать смогли только 19 июня этого года в районе Ланского шоссе в Петербурге.

Теперь следствие выясняет мотивы побега. Контрактника подозревают в преступлении по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ.

Ранее в Брянской области задержали 20-летнего срочника, сбежавшего с автоматом из военной части. Молодого человека нашли меньше чем за сутки. Для этого в районе был объявлен план «Сигнал».

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    Варвара Митина
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