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14:44, 9 июня 2023Силовые структуры

Сбежавшего из российской военной части срочника с автоматом задержали

Baza: в Брянской области задержали срочника, сбежавшего с автоматом из военной части

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Брянской области задержали 20-летнего срочника, сбежавшего с автоматом из военной части. Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

По его данным, россиянина, автомат и патроны нашли меньше чем за сутки. Для этого в районе был объявлен план «Сигнал».

В пятницу, 9 июня, стало известно, что молодой человек по имени Вячеслав А., вооружившись автоматом Калашникова и 120 патронами к нему, сбежал из части. Сам он был призван из села Леньки Алтайского края. Причины дезертирства не установлены.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске.

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    Илона Палей
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