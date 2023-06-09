Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом

Mash: из военной части в Брянской области сбежал вооруженный автоматом солдат-срочник

Из военной части в Брянской области сбежал вооруженный автоматом 20-летний солдат-срочник. В регионе объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, призванный молодой человек по имени Вячеслав А. вооружен автоматом Калашникова. Более того, с собой он взял 120 патронов к оружию. Россиянин был призван из села Леньки Алтайского края, уточняет Mash. Причины дезертирства не установлены.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске. В отношении него было возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Сейчас задержанный находится в СИЗО.

До этого Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового военнослужащего по контракту за неявку к месту службы. Мужчина признан виновным также по части 5 статьи 337 УК РФ.