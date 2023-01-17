В российском регионе контрактника осудили на пять лет за побег со службы

В Челябинске контрактника осудили на пять лет колонии за уклонение от мобилизации

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового военнослужащего по контракту за неявку к месту службы. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу в период мобилизации»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 19 мая 2022 года фигурант не приехал к месту службы в Чебаркуль, а уехал в Челябинск. Кроме того, 21 сентября после того, как в России началась мобилизация, рядовой остался вне службы и не захотел вернуться в воинскую часть.

Отмечается, что правоохранители поймали осужденного 29 сентября.