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18:17, 2 июня 2023Силовые структуры

В российском городе задержали находящегося в федеральном розыске дезертира

В Петербурге задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 1 июня правоохранители узнали, что около дома №42 на Зверинской улице заметили фигуранта. Отмечается, что он скрывался от прокуратуры из-за того, что сбежал с места службы. Тогда силовики приехали и поймали россиянина.

В отношении него было возбуждено дело по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового военнослужащего по контракту за неявку к месту службы.

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    Екатерина Власова
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