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15:58, 20 июня 2023Наука и техника

Впервые найдены доказательства недостатка длинношеих динозавров

Current Biology: впервые найдены доказательства недостатка длинношеих динозавров

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Команда немецких и испанских ученых впервые нашла доказательства эволюционного недостатка длинношеих динозавров на основе ископаемых материалов. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

В процессе работы авторы изучили окаменелости шеи двух представителей вида Tanystropheus — древних животных, которые являются родственниками крокодилам, птицам и динозаврам. У этих морских рептилий, живших в триасовом периоде более 240 миллионов лет назад, шея состояла из 13 удлиненных позвонков, а также они имели похожие на распорки ребра.

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Один рассмотренный вид в длину не превышал полутора метров, а питался он животными с мягким панцирем, такими как креветки. Другой вид был гораздо более крупным, с длиной до шести метров, основной его рацион состоял из рыбы и кальмаров. Специалисты обнаружили на останках четкие следы укусов, на одном из образцов — прямо на месте перелома шеи.

Ранее палеонтологи предположили, что длинные шеи этих животных были уязвимым местом для хищников, но никаких свидетельств этого не было. Исследователи считают, что Tanystropheus имел уникальную эволюционную структуру шеи, которая была намного уже и жестче, чем у длинношеих плезиозавров. Развитие такой шеи обладало определенными недостатками, например, уязвимость для хищников, в то же время это было весьма успешной эволюционной стратегией для охоты.

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    Елена Апазиди
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