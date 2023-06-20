Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства

«БелНовости»: бороться с муравьями и тлей на даче можно с помощью моющего средства

Владельцам дачных участков посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением моющего средства. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

Эксперты предупредили, что если на протяжении долгого времени игнорировать вредителей на участке, то они станут размножаться активнее и, как следствие, доставлять больше хлопот, так как растения не смогут нормально развиваться и плодоносить и будут болеть. Для того, чтобы избавиться от тли и муравьев, они предложили смешать столовую ложку моющего средства с двумя желтками и столовой ложки лимонного сока.

После этого специалисты порекомендовали перелить смесь в лейку и полить нужные растения, в том числе фрукты и овощи. Моющее средство будет отвечать за уничтожение насекомых, а желток — за дополнительное укрепление растение, работая как удобрение.

Ранее в качестве другого средства против муравьев дачникам посоветовали муку. По информации экспертов «Белновостей», ей необходимо посыпать проблемные участки на протяжении нескольких дней до получения результата.