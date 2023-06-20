Политолог указал на подготовку Запада к долгому конфликту на Украине

Политолог Топорнин заявил о готовности Запада к затяжному конфликту на Украине

На Западе уже давно наблюдается дефицит вооружений, но это не значит, что страны готовы прекратить поддержку Украины. Напротив, государства настроены на увеличение производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК), в частности, для того чтобы подготовиться к возможному длительному конфликту. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Давняя проблема

«На протяжении последних десятилетий, с распадом СССР, Евросоюз все меньше концентрировался на развитии ВПК и больше акцентировал внимание на мирном строительстве. С учетом того, что почти все страны входили в НАТО, где ведущую роль занимают США, Европа фактически передоверила свою безопасность этому государству. Но ситуация на Украине привела к тому, что в Европе стали иначе смотреть на свои военные возможности», — сказал Топорнин.

По словам политолога, за последние годы на территории ЕС многие предприятия ВПК были закрыты, другие переконвертировали под альтернативные нужды. Например, выяснилось, что если пару десятилетий назад в Германии было три танковых завода, то теперь остался всего один.

Ракетные и другие системы без снарядов, причем специальных, натовского образца, ничего собой не представляют. Но, когда потребовалось закупить эти снаряды для того, чтобы передать Украине, оказалось, что произвести необходимое количество Европа не может физически. В итоге пришлось искать страны, которые могли бы быстро развернуть производство по стандартам НАТО Николай Топорнин политолог

Подготовка к долгому конфликту

Топорнин убежден, что дефицит вооружений не говорит о том, что Европа хочет прекратить поддержку Украины. Напротив, понимая, что, вероятнее всего, конфликт будет продолжаться еще не один год, страны понимают и необходимость поддерживать страну не только политически, на словах, но и на поле боя.

«Если есть желание поддерживать Украину на должном уровне, то требуется обратить внимание и на нехватку боеприпасов, нужно создавать новые предприятия. Европейские политики смотрят на ситуацию именно под таким углом. Никто не намерен давить на Украину для завершения конфликта, наоборот, страны неоднократно подчеркивали, что будут помогать до последнего», — подчеркнул политолог.

Он также уточнил: данная позиция не говорит о том, что Европа не хочет мира на Украине. Все понимают необходимость завершения конфликта, переговоров, прекращения боевых действий, восстановления инфраструктуры. Но очевидно и то, что, пока позиции сторон настолько противоречат друг другу, мирные переговоры невозможны.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе существует нехватка материалов для расширения производства боеприпасов. Он также отметил растущую важность импорта необходимых материалов в Евросоюз для наращивания производства европейских оборонных предприятий.