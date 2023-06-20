Актриса Троянова высказалась об удалении сериала «Ольга» из онлайн-кинотеатров

Актриса Яна Троянова прокомментировала удаление сериала «Ольга» из онлайн-кинотеатров

Российская актриса Яна Троянова высказалась об удалении из онлайн-кинотеатров проектов с собственным участием, в том числе сериала «Ольга». Ее цитирует StarHit.

По словам артистки, в ее жизни есть множество других вещей, о которых ей приходится беспокоиться. «Было много других вещей, о которых действительно нужно думать, следить за тем, что происходит... Это последнее, о чем бы я вообще подумала в этой жизни», — прокомментировала Троянова.

Актриса подчеркнула, что берет всю ответственность за происходящее на себя. Она также заявила, что продолжает «работать на Россию» в ином формате.

Ранее стало известно, что сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатра Premier. Отмечается, что еще 19 июня шоу, премьера пятого сезона которого состоялась 10 апреля, был доступен на платформе, однако теперь при посещении сайта появляется ошибка, а доступ к отдельным эпизодам закрыт.