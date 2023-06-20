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13:30, 20 июня 2023Силовые структуры

В центре российского города мужчина ударил проходившую мимо девушку ножом

СК России: мужчина в Кызыле по ошибке ударил 23-летнюю девушку ножом, она погибла

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В центре Кызыла Республики Тыва мужчина ударил ножом проходившую мимо девушку, перепутав ее с бывшей подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

23-летняя девушка скончалась на месте. Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело. Им оказался 36-летний житель Ак-Довурака.

По версии следствия, мужчина по ошибке напал на девушку из-за личных неприязненных отношений. Он нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся. По горячим следам силовики установили его местонахождение и задержали.

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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    Любовь Ширижик
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