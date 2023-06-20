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05:08, 20 июня 2023Россия

Российская авиация нанесла десять авиаударов по ВСУ на купянском направлении

РИА Новости: авиация группы «Запад» нанесла десять ударов по ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российская авиация на купянском направлении нанесла десять ударов по войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что удары были нанесены «по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны».

Зыбинский сообщил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии на территории села Фиголевка расчеты минометов большой мощности «Тюльпан» и 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожили до отделения ВСУ.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении двух ДРГ на купянском направлении. ВСУ также потеряли два автомобиля и гаубицу «Мста-Б». Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области, добавили в оборонном ведомстве.

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    Марина Совина
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