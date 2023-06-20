В офисе Зеленского назвали еврейство основой для сотрудничества с Израилем

Глава офиса Зеленского: история еврейства располагает Украину и Израиль к сотрудничеству

Богатая история украинского еврейства располагает Украину и Израиль к тесному сотрудничеству, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Times of Israel.

Так Ермак прокомментировал сравнительно невысокое участие Иерусалима в поддержке Киева. «Я не могу понять, почему на Украине мы принимали очень многих мировых лидеров, но премьер-министра Израиля среди них не было», — сказал киевский чиновник.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Голда Меир, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники Израиля родились на Украине.

«Ермак, как и многие украинские лидеры, замалчивал украинский антисемитизм и историю насилия в отношении еврейских общин, что побудило многих украинских эмигрантов бежать в Израиль», — указали журналисты издания.

Ранее супруга украинского лидера Елена Зеленская сообщила о встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его женой Михаль. Она поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество.