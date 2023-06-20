Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:40, 20 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали еврейство основой для сотрудничества с Израилем

Глава офиса Зеленского: история еврейства располагает Украину и Израиль к сотрудничеству

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Богатая история украинского еврейства располагает Украину и Израиль к тесному сотрудничеству, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Times of Israel.

Так Ермак прокомментировал сравнительно невысокое участие Иерусалима в поддержке Киева. «Я не могу понять, почему на Украине мы принимали очень многих мировых лидеров, но премьер-министра Израиля среди них не было», — сказал киевский чиновник.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Голда Меир, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники Израиля родились на Украине.

«Ермак, как и многие украинские лидеры, замалчивал украинский антисемитизм и историю насилия в отношении еврейских общин, что побудило многих украинских эмигрантов бежать в Израиль», — указали журналисты издания.

Ранее супруга украинского лидера Елена Зеленская сообщила о встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его женой Михаль. Она поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    Рэперша Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры
    Мастер объяснила желание клиента сделать тату в виде очков и смутила зрителей
    Еще одна страна отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
    Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства
    Россиянин изнасиловал 49-летнюю знакомую в доме и попал под следствие
    Президент Чехии высказался о возможности военного конфликта между Западом и КНР
    Полиция популярной курортной страны предостерегла туристов от воров-отравителей
    Сбои в развитии нервной системы у эмбриона связали с деменцией
    ФСБ ликвидировала подпольные производства этилового спирта в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.