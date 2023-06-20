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12:15, 20 июня 2023Экономика

Японские полупроводники продолжили завозить в Россию вопреки санкциям

Nikkei: японские полупроводники продолжили завозить в Россию через третьи страны

Фото: mpohodzhay / Shutterstock / Fotodom

Японские полупроводники продолжили завозить в Россию, несмотря на санкции. Об этом со ссылкой на аналитиков индийской Export Genius сообщает издание Nikkei Asia.

Японскую электронику, прямой экспорт которой был запрещен, стали поставлять через третьи страны. По данным российских таможенных органов, с 24 февраля 2022-го по 31 марта 2023 года было совершено более 89 трансакций на сумму 11 миллионов долларов. Эти деньги поступили в качестве оплаты импорта около 2 миллионов изделий. Более 70 процентов поставок осуществлялись через компании, зарегистрированные в Китае. В тройку лидеров по отгрузкам также вошли Южная Корея и Турция.

Тем временем прямой экспорт полупроводников из Японии сократился на 85 процентов, до 150 тысяч изделий. Как отмечает Nikkei, законы Японии не позволяют ограничивать экспорт продукции через третьи страны в отличие от американских правовых норм.

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Япония начала вводить санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. Экспорт высокотехнологичного оборудования прекратили с мая прошлого года — в перечень запрещенной к поставкам продукции вошли 14 товаров и технологий, в том числе 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.

В мае 2023 года Япония объявила о новых санкциях, которые включают заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от введенных ограничений. Также в Токио решили запретить экспорт примерно 80 организациям, связанным с Вооруженными силами России и отказать в архитектурных и инженерных услугах российским клиентам.

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    Вячеслав Агапов
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