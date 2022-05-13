Япония ввела запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию

Япония с 20 мая прекратит экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию

Власти Японии ввели запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию. Он прекратится с 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Из заявления следует, что в обновленный перечень попали 14 товаров и технологий, в том числе 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.

Ранее Япония ввела новые санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. В санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний.

Политика Японии

Япония в ходе украинского конфликта поддерживает Евросоюз (ЕС) и выступает с критикой действий РФ на Украине. Так, премьер-министр Японии Фумио Кисида согласился с решением государств Группы семи (G7) отказаться от нефти из России, несмотря на сложность такого решения.

Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда Фумио Кисида премьер-министр Японии

Кроме того, Кисида во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и ЕС на фоне происходящего продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию. Он подчеркнул, что ситуация на Украине подрывает основы мирового порядка. «Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона», — пояснил он.

16 марта Япония отозвала у России статус страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле. Эта мера лишит Россию торговых преференций со стороны Токио. Также в конце апреля впервые с 2003 года Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.

Реакция Москвы

Еще 21 марта, в ответ на санкции со стороны Японии, в российском МИД осудили действия Токио и указали на «недружественный» характер односторонних ограничений против России. Российская сторона также приняла решение прекратить безвизовые поездки японцев на острова и отказалась вести переговоры по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Позже Москва объявила восьмерых сотрудников посольства Японии персонами нон грата. Это было сделано в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов. 4 мая же власти РФ запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки — всего в список попали 63 гражданина Японии. В заявлении МИД объяснили, что руководство страны развернуло «беспрецедентную антироссийскую кампанию», в рамках которой допускает «неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы».