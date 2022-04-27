Москва объявила сотрудников посольства Японии персонами нон грата

МИД России объявил 8 дипломатов Японии персонами нон грата в качестве ответной меры

Москва объявила восемь дипломатических сотрудников посольства Японии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов, им предписано покинуть Россию до 10 мая. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МИД.

«Российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну. Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений с Россией», — говорится в сообщении.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение Токио коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио.