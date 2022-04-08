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Япония вышлет российских дипломатов

В МИД Японии сообщили, что Токио объявил восемь российских дипломатов персонами нон грата

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. О решении их выслать сообщила представитель японского МИД, передает ТАСС.

«Нами было принято решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио», — рассказала дипломат. При этом она не уточнила информацию о сроках исполнения соответствующего решения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст соответствующий ответ на шаг японской стороны.

Ранее сообщалось, что власти Японии анонсировали введение новых санкций против России. Они могут затронуть область энергетики, в том числе импорт российского угля. Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о введении новых рестрикций против Москвы 8 апреля.

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Виктория Кондратьева
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