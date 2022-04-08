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Япония анонсировала новые санкции против России

Kyodo: власти Японии анонсировали введение новых санкций против России.

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Власти Японии анонсировали введение новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о введении новых рестрикций в отношении России в пятницу, 8 апреля, на запланированной пресс-конференции.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть область энергетики, в том числе импорт российского угля.

Начало пресс-конференции ожидается после 18:00 по местному времени (12:00 мск).

Ранее стало известно, что США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. За день до этого страны Европейского союза (ЕС) также согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся, в частности, бизнесменов, журналистов и военных.

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Марина Совина
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