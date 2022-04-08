Страны Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет импорта угля

Страны Европейского союза (ЕС) согласовал пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся, в частности, бизнесменов, журналистов и военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейских послов.

Отмечается, что санкции предусматривают также запрет импорта российского угля, а также запрет на поставку оружия. Кроме того, новые рестрикции затронут предприятия, которые связаны со спецоперацией России на Украине.

Новый санкции также предусматривают запрет на деятельность российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза, замораживание счетов российских банков и эмбарго на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на общую сумму десять миллиардов евро.

Эмбарго на импорт российского угля

В апреле Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывала ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев.

Позже Reuters сообщил, что ЕС решил отсрочить полный отказ от закупок российского угля на месяц. По данным агентства, запрет вступит в силу в августе, вместо изначально запланированного июля.

В марте пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что власти страны решили отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт.

Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России Петр Мюллер Пресс-секретарь правительства Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна планирует сделать это в апреле или мае. По его слова, Варшава пошла на это, несмотря на отсутствия согласия со стороны всех членов ЕС. Он добавил, что план должен будет утвердить парламент страны, за затем подписать президент. Российские поставки планируют заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в конце марта заявила, что Германии необходимо стать полностью независимой от импорта российского топлива. По ее словам, страна уже снизила импорт угля из России в два раза.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в свою очередь подчеркнул, что Минэкономики добилось успехов в снижении зависимости страны от российских энергетических ресурсов. Он подчеркнул, что к лету этого импорт нефти из России планируется сократить вдвое, а к осени то же самое ждет и импорт каменного угля.

Германия находится в процессе быстрого сокращения своей энергетической зависимости от России и размещения энергоснабжения на более широкой основе Роберт Хабек Министр по делам экономики и защиты климата Германии

При этом первый зампред комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских заявил, что в запрете на импорт российского угля нет смысла. Он считает, что реализация подобного сценария нанесет вред самой Европе.

Депутат подчеркнул, что страны ЕС давно работают на российском угле, они приспособлены именно под него. Он отметил, что даже альтернативный вариант, к примеру, закупка австралийского угля, будет для Европы менее эффективен. Он призвал европейских политиков думать прежде всего о народе.

Отказ от импорта энергоносителей из России

7 апреля Сенат Конгресса США одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. За инициативу проголосовали 55 сенаторов из ста. После одобрения сената законопроект поступит в палату представителей для утверждения внесенных поправок, а затем — на подпись президенту.

При этом заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что Вашингтон признает невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.

Сингх добавил, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа и будут добиваться этого со своими союзниками. По его словам, доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Он отметил, что Вашингтон работает с Берлином над закрытием газопровода «Северный поток-2». Также Соединенные Штаты перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

В конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа Далип Сингх Заместитель советника президента США по национальной безопасности

Также Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине.

Депутаты считают, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия парламента не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля Европарламент

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон уже работает с партнерами по «Большой семерке» (G7) над согласованием сроков отказа от импорта российских нефти, газа и угля.

Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг также заявил, что страна готова помочь Киеву отказаться от потребления российских нефти и газа. В марте он сообщил о встрече с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко, в ходе которой он уведомил его о готовности Великобритании предоставить помощь.