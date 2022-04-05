В Госдуме высказались о возможности запрета Европой импорта российского угля

Депутат Ананских заявил, что запрет импорта российского угля навредит самой Европе

В возможном запрете на импорт российского угля нет смысла, реализация подобного сценария нанесет вред самой Европе, считает первый зампред комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских. Его высказывание приводят «Известия».

Европейские страны давно работают на российском угле, они приспособлены именно под него, заявил депутат.

По мнению Ананских, даже альтернативный вариант, к примеру, закупка австралийского угля, будет для Европы менее эффективен. В этой ситуации он рекомендовал европейским политикам думать прежде всего о народе.

Депутат Госдумы подчеркнул, что сейчас нет никакого смысла покупать по более высокой цене менее эффективный уголь у отдаленных государств.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что в рамках нового пакета санкций Евросоюза против России, который вводят в связи с ситуацией в украинском городе Буча, Еврокомиссия предложит полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.

Такие меры должны быть одобрены всеми 27 членами ЕС.