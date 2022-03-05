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Британия поможет Украине отказаться от российских нефти и газа

Британия заявила о готовности поддержать Украину в отказе от российского топлива
Кваси Квартенг

Кваси Квартенг. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Великобритания готова помочь Украине отказаться от потребления российских нефти и газа. Об этом заявил британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в своем аккаунте Twitter.

Квартенг рассказал, что недавно встретился с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко и в ходе разговора уведомил его о готовности страны предоставить помощь. «Великобритания готова оказать энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине уйти от российских нефти и газа», — указано в сообщении.

Ранее в марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия начала отказываться от российского топлива и ведет закупки газа в обход России. Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщил, что Евросоюз будет стремиться к быстрому сокращению закупок, хотя от поставок энергоресурсов из России нельзя отказаться «со дня на день». 3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа.

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После начала военной спецоперации на Донбассе стоимость газа в Европе начала стремительно расти. 4 марта цена на газ в регионе обновила исторический максимум, достигнув отметки выше 2400 долларов за тысячу кубометров. Рост к закрытию предыдущего дня составил почти 30 процентов. 5 марта стоимость топлива на Лондонской бирже остается на уровне выше 2300 долларов за тысячу кубометров.

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Софья Ермакова
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